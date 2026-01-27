Trump's Border Tactics Facing Political Backlash
Donald Trump's border czar, Tom Homan, met with Minnesota officials to address national outrage over two fatal shootings by federal agents. The president is seeking to recalibrate immigration tactics amid political pressure. Discussions included reducing federal presence and employing body cams for agents.
Donald Trump's border czar, Tom Homan, met with Minnesota Governor Tim Walz to discuss the administration's immigration operations following nationwide outrage over the fatal shooting of U.S. citizens by federal agents. Walz outlined state priorities, calling for impartial investigations and a reduction of the 3,000-strong federal agent force in Minneapolis.
Homan replaced Gregory Bovino, reflecting a broader reset amid concerns that the killing of Alex Pretti could derail Trump's immigration agenda. The administration's focus includes recalibrating tactics and improving local cooperation, while discussions also considered requiring body cameras for immigration officers.
Pretti's and another shooting have incited political crisis, with even Republican members demanding investigations. Trump aims to scale back federal presence, with some agents expected to begin leaving the city. The situation puts Republicans on defense ahead of the midterm elections, intensifying scrutiny on immigration policies.
(With inputs from agencies.)
