Hungary Threatens to Block EU Sanctions Over Russian Oil Deliveries
Budapest is threatening to block a new EU sanctions package against Russia unless Russian oil flows to Hungary resume. Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó expressed discontent over Ukraine's role in halting deliveries via the Druzhba pipeline. Tensions between Hungary, Slovakia, and Ukraine are rising over interrupted oil supplies.
Budapest has issued a warning to block the European Union's new sanctions package against Russia unless Russian oil deliveries to Hungary are resumed. This development comes as EU foreign ministers prepare for discussions in Brussels regarding the bloc's 20th round of sanctions against Moscow.
In a video statement, Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó criticized Ukraine for allegedly obstructing Russian oil shipments through the Druzhba pipeline, crucial for Central Europe. Szijjártó affirmed that Hungary would not support the sanctions until oil shipments resume, reflecting growing tensions in the region.
The pipeline, damaged by purported Russian drone attacks, disrupts crude supply across Ukrainian territory. While most European nations have lessened Russian energy dependencies, Hungary and Slovakia maintain or increase imports. The friction extends to Hungary's opposition to a significant EU loan aimed at aiding Ukraine's military and economic efforts amidst geopolitical turbulence.
