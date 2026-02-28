Left Menu

Operation Epic Fury: US Military's Bold Move

The Pentagon has formally announced its combat operations over Iran, titled "Operation Epic Fury." This designation highlights the US military's significant engagement in Iran. The announcement follows the Trump administration's similar formalizations of military operations, like strikes on Iran's nuclear sites and efforts to seize Venezuela's President.

The Pentagon has officially designated its combat operations over Iran as "Operation Epic Fury," marking a significant US military initiative. This announcement was made public through a social media post, emphasizing the operation's formal status.

This decision comes in the wake of the Trump administration's pattern of naming significant military actions. Last year's strikes on Iran's nuclear facilities were dubbed "Operation Midnight Hammer," while efforts earlier this year to apprehend Venezuelan President Nicolas Maduro were called "Operation Absolute Resolve."

Such formalizations serve to underscore the strategic and historical importance of these military actions, situating them within a broader narrative of US military engagements abroad.

