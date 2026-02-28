Operation Epic Fury: US Military's Bold Move
The Pentagon has formally announced its combat operations over Iran, titled "Operation Epic Fury." This designation highlights the US military's significant engagement in Iran. The announcement follows the Trump administration's similar formalizations of military operations, like strikes on Iran's nuclear sites and efforts to seize Venezuela's President.
- Country:
- United States
The Pentagon has officially designated its combat operations over Iran as "Operation Epic Fury," marking a significant US military initiative. This announcement was made public through a social media post, emphasizing the operation's formal status.
This decision comes in the wake of the Trump administration's pattern of naming significant military actions. Last year's strikes on Iran's nuclear facilities were dubbed "Operation Midnight Hammer," while efforts earlier this year to apprehend Venezuelan President Nicolas Maduro were called "Operation Absolute Resolve."
Such formalizations serve to underscore the strategic and historical importance of these military actions, situating them within a broader narrative of US military engagements abroad.
ALSO READ
Trump Announces Major Combat Operations in Iran
U.S. Embarks on Major Combat Operations in Iran
U.S. Launches Major Combat Operations in Iran: A New Chapter in Middle East Conflicts
Trump says the US has begun 'major combat operations in Iran,' reports AP.
U.S. Initiates Major Combat Operations in Iran Amidst Rising Tensions