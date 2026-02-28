Middle East Tensions Escalate: International Reactions to US-Israel Strikes on Iran
The US and Israel's recent military actions against Iran have reignited tensions in the Middle East. International leaders express concern over legality and potential threats to regional stability. The EU works on diplomatic solutions, while other nations criticize Iran's internal actions. The scenario draws diverse global reactions.
The United States and Israel have launched military strikes on Iran, heightening tensions in the Middle East. President Donald Trump aims to dismantle Iran's missile capabilities and curb its nuclear ambitions.
Global reactions have been swift. Dmitry Medvedev of Russia criticized the US's true intentions behind negotiations. Lebanon's Prime Minister Nawaf Salam emphasized the need for national security and unity, while Norway's Foreign Minister Espen Barth Eide questioned the legality of the preventive strike, citing international law violations.
The European Union, led by foreign policy chief Kaja Kallas, views the situation as highly dangerous and is collaborating with Arab partners to seek diplomatic solutions. Kallas noted efforts to evacuate EU citizens from the region. Ukraine's Foreign Ministry attributed the crisis to Iran's internal violence and the regime's longstanding impunity. The developments signal growing international concern over Middle Eastern stability.
(With inputs from agencies.)
