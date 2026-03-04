Left Menu

Russian Hardliners' Growing Dismay Over Trump's Global Actions

Russian hardliners, once hopeful about President Trump's potential pro-Moscow stance, are disillusioned by his aggressive actions toward Iran. They now view Trump as a threat to Russia, questioning his realpolitik potential and voicing unease about his unpredictability. Russia continues delicate peace talks on Ukraine amid escalating tensions.

Russian hardliners once believed US President Donald Trump might align with Moscow's interests, but recent events are causing alarm. Trump's aggressive stance on Iran has led some Russian hawks to consider him a threat, casting doubt on the potential for any pro-Moscow realignment.

Moscow's position remains conflicted as the Kremlin attempts to maintain constructive relations with Trump while pursuing peace talks on Ukraine. However, some Russian analysts see potential benefits amid the chaos, such as rising oil prices easing state financial pressures and reduced U.S. attention on Ukrainian arms support.

The rhetoric from Russian political figures reflects deeper concerns over Trump's unpredictable international strategies. Alarm grows as the U.S. president undermines long-term Russian allies, leading to fears about future U.S. actions potentially targeting Russia itself.

