Deputy PM Ishaq Dar's Crucial China Visit Amid West Asia Tensions

Pakistan's Deputy Prime Minister Ishaq Dar is set to visit China to discuss regional and bilateral issues, following a pivotal quadrilateral meeting on the West Asia conflict. This visit underscores Pakistan's strong ties with China, despite Dar's recent injury.

Devdiscourse News Desk | Islamabad | Updated: 30-03-2026 19:48 IST | Created: 30-03-2026 19:48 IST
Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Ishaq Dar, is slated to visit China to engage in critical discussions concerning regional and bilateral issues. This visit follows a high-stakes quadrilateral conference in Islamabad focused on the West Asia conflict.

The Foreign Office has confirmed the visit, which was arranged at the invitation of Chinese Foreign Minister Wang Yi. It is viewed as an opportunity for both nations to deepen their comprehensive strategic cooperative partnership. Topics on the agenda include regional developments as well as broader global issues.

Despite being advised to rest due to a hairline fracture sustained during the quadrilateral talks, Dar's commitment to the China visit highlights the significance of Pakistan's relationship with Beijing. The discussions are expected to advance diplomatic engagements and foster international cooperation.

(With inputs from agencies.)

