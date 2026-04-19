Left Menu

Stalin Criticizes Modi Over Women's Quota Weaponizing

Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin criticized Prime Minister Narendra Modi for using the Women's Reservation policy as a political weapon against opposition parties. Stalin accused Modi of turning a government address into a political speech and violating election conduct rules. He highlighted Modi's defeat in Parliament as evidence of growing opposition.

Devdiscourse News Desk | Hosur(Tn) | Updated: 19-04-2026 20:03 IST | Created: 19-04-2026 20:03 IST
Stalin
  • Country:
  • India

In a scathing critique, Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin criticized Prime Minister Narendra Modi for allegedly weaponizing the Women's Reservation policy against opposition parties, particularly amid state elections. Speaking at a rally, Stalin accused Modi of transforming an official address into a political speech, violating election conduct regulations.

Stalin contended that Modi's televised speech, intended to address the Women's Reservation issue, was misused to attack the opposition. Despite the presence of the national tricolor and ongoing polls, Modi's speech was labeled as a strategic ploy amid political tensions.

Insisting that Modi's government faced its first significant defeat in Parliament over a constitutional amendment bill, Stalin argued that this setback had provoked the deceptive political maneuvers. He claimed that the southern states are reacting unfavorably to Modi's actions, forecasting a significant electoral defeat for the NDA.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026