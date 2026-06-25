Trump Praises Zelenskiy's Leadership in Russia Conflict

U.S. President Donald Trump publicly commended Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy for his performance during the ongoing conflict with Russia, indicating optimism about Ukraine's position.

Devdiscourse News Desk | Us President Donald Trump On Wednesday Said Ukrainian Preisdent Volodymyr Zelenskiy Was Doing Well In The Conflict With Russia | Updated: 25-06-2026 02:11 IST | Created: 25-06-2026 02:11 IST
Trump Praises Zelenskiy's Leadership in Russia Conflict
Donald Trump

U.S. President Donald Trump expressed positive remarks regarding Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy's leadership amidst the conflict with Russia.

During a public address on Wednesday, Trump highlighted Zelenskiy's impressive handling of the situation, suggesting Ukraine's resilience in face of adversities.

The statement comes as tensions between Ukraine and Russia continue to escalate, drawing international attention and concern.

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