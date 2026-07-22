Russia Intensifies Strikes on Ukrainian Ports

Russia has claimed responsibility for a series of attacks on Ukrainian cities Odesa and Chornomorsk, focusing on port infrastructure and vessels. The Russian defense ministry reported strikes on a military cargo store in Chornomorsk and on storage facilities in Odesa, escalating conflict in the Black Sea region.

Devdiscourse News Desk | Updated: 22-07-2026 20:31 IST | Created: 22-07-2026 20:31 IST
Russia Intensifies Strikes on Ukrainian Ports
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Russia has escalated its offensive against Ukraine, striking key areas, including the port cities of Odesa and Chornomorsk.

Russian forces targeted vital infrastructures such as a dry-cargo ship, military cargo storage, and fuel tanks, allegedly supporting Ukrainian military operations, according to the nation's defence ministry.

The conflict, which is nearing its fifth year, has seen increased hostilities across the Black Sea region, affecting civilian and military shipping routes.

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