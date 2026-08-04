Warehouse facility hit by drones near Russia's St Petersburg, governor says
A warehouse facility near Russia's second-biggest city, St Petersburg, was hit by drones, according to regional governor Alexander Drozdenko.
- Country:
- Russia
A warehouse facility was hit by drones near Russia's second-biggest city, St Petersburg, regional governor Alexander Drozdenko said on Telegram on Tuesday.
He did not provide the name of the facility.
ALSO READ
-
Warehouse facility hit by drones near Russia's St Petersburg, governor says
-
Japan casts military buildup as path to economic prosperity
-
Russia says Ukrainian drone attack on holiday-makers killed seven, including 3 children
-
Russia says Ukrainian drone attack on holiday-makers killed seven, including 3 children
-
Russia opens case against Apple over pre-installation of domestic apps