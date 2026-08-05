Russian forces attack Ukrainian capital Kyiv with ballistic missiles, mayor says
Russian forces launched a ballistic missile attack on the Ukrainian capital Kyiv early on Wednesday, with air defence units reportedly in operation to counter the assault.
- Country:
- Ukraine
Russian forces attacked the Ukrainian capital Kyiv with ballistic missiles early on Wednesday, Mayor Vitali Klitscho said.
Writing on Telegram, Klitschko said air defence units were in operation.
ALSO READ
-
Russian forces attack Ukrainian capital Kyiv with ballistic missiles, officials say
-
Mayor says 184 drones targeted Moscow area throughout the day
-
Putin lifts recent deposit restrictions from foreign nationals, firms' Russia-based branches
-
Soccer-Chelsea undecided on Mudryk future, says Alonso
-
Ukraine accuses Russia of war crime after video shows drone attacking vegetable seller in Kherson