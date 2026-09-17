Canada Seeks New Defense Alliances with the Joint Expeditionary Force

Canada has formally applied to join the British-led Joint Expeditionary Force (JEF), a response military coalition of NATO member states. This move aims to diversify its defense collaboration away from the United States and enhance cooperation with European nations. Discussions include potential defense industrial partnerships through initiatives like the Global Combat Air Programme.

Devdiscourse News Desk | Updated: 17-09-2026 02:25 IST | Created: 17-09-2026 02:25 IST
Canada Seeks New Defense Alliances with the Joint Expeditionary Force

Canada is taking a significant step to diversify its defense alliances by formally applying to join the British-led Joint Expeditionary Force (JEF), Prime Minister Mark Carney's office announced Wednesday.

This strategic shift aligns Canada with a robust military coalition comprising ten North Atlantic NATO member states, aimed at rapid military response. The application marks Canada's intent to enhance military cooperation with Europe, reducing dependency on the United States.

Prime Ministers Carney and Andy Burnham discussed further collaboration opportunities in northern England, including defense industry projects like the Global Combat Air Programme, which Canada joined as an observer in July 2026.

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