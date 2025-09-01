Devastating Earthquake Strikes Eastern Afghanistan
A 6.0 magnitude earthquake hit eastern Afghanistan near the Pakistan border, causing fears of hundreds of deaths. The quake struck near the Jalalabad area shortly after midnight local time.
In a tragic turn of events, hundreds are feared dead following a powerful 6.0 magnitude earthquake that rattled eastern Afghanistan, local officials reported on Monday.
The earthquake, which struck a mountainous area close to the border with Pakistan, has left the region in shock as rescue efforts are underway.
The epicenter was located near the Jalalabad area and hit shortly after midnight local time, causing widespread panic and destruction.
