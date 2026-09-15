Global Energy Concerns Prompt High-Level Meeting

Australian Energy Minister Chris Bowen plans to meet with Saudi Prince Abdulaziz bin Salman in response to concerns over global energy supply disruptions amid escalating Middle East conflict. Australia heavily relies on imports for petroleum, making it vulnerable to global supply issues.

Devdiscourse News Desk | Updated: 15-09-2026 08:04 IST | Created: 15-09-2026 08:04 IST
Global Energy Concerns Prompt High-Level Meeting

Australian Energy Minister Chris Bowen is set to travel to Saudi Arabia next week for a high-level meeting with his counterpart, Prince Abdulaziz bin Salman. The meeting comes as escalating conflict in the Middle East raises significant concerns about potential disruptions in global energy supplies.

With 84% of its petroleum product demand imported last year, Australia finds itself particularly vulnerable to global energy shocks. Official data highlights this dependence, prompting urgent measures from Canberra to secure energy supplies following the onset of the U.S.-Israeli conflict with Iran earlier this year.

The discussions in Saudi Arabia are seen as critical to ensuring stability and planning in response to what could prove to be a volatile situation impacting energy markets worldwide.

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