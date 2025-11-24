From Vicharpur to Germany: Building an Indian Football Legacy
Former German footballer Dietmar Beiersdorfer visited Vicharpur village in Madhya Pradesh, known as 'mini Brazil', to meet young footballers who trained in Germany. The village gained recognition after Prime Minister Modi's mention, and Beiersdorfer praised the players' dedication, predicting a bright future for Indian football.
Former Germany footballer and coach Dietmar Beiersdorfer paid a visit to Vicharpur village in Madhya Pradesh's Shahdol district, better known as 'mini Brazil', to engage with its passionate young football players.
The visit comes after players Virendra Baiga, Laxmi Sahis, and Saniya Kunde returned from a month-long world-class training stint in Germany. Beiersdorfer also praised their skills and commitment while meeting their families.
Prime Minister Narendra Modi had highlighted Vicharpur's potential during his visit, bringing international spotlight. Following Modi's commendation, German football club FC Ingolstadt-04 extended a training invitation to Vicharpur players, which Beiersdorfer believes marks a promising future for Indian footballers.
(With inputs from agencies.)
