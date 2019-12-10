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Development News Edition

FACTBOX-Cricket-Pakistan v Sri Lanka, first test

  • Reuters
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  • Updated: 10-12-2019 16:50 IST
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  • Created: 10-12-2019 16:39 IST
FACTBOX-Cricket-Pakistan v Sri Lanka, first test
Representative image Image Credit: Twitter(@CricketAus )

Factbox on the first test between Pakistan and Sri Lanka, which begins on Wednesday: WHEN?

Dec. 11-15 (1000 a.m local time/0500 GMT) WHERE?

Rawalpindi Cricket Stadium (15,000 capacity) MATCH OFFICIALS

Umpires: Michael Gough, Richard Kettleborough (both England) Third umpire: Richard Illingworth (England)

Match referee: Andy Pycroft (Zimbabwe) PAKISTAN

World ranking: 8 Coach: Misbah-ul-Haq

Captain: Azhar Ali Team (likely): Imam-ul-Haq, Fawad Alam, Azhar Ali, Babar Azam, Asad Shafiq, Haris Sohail, Mohammad Rizwan (wicketkeeper), Yasir Shah, Shaheen Shah Afridi, Mohammad Abbas, Naseem Shah.

SRI LANKA World ranking: 6

Coach: Mickey Arthur Captain: Dimuth Karunaratne

Team (likely): Dimuth Karunaratne, Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella (wicketkeeper), Vishwa Fernando, Dilruwan Perera, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara. PREVIOUS RAWALPINDI TESTS

2000 - Sri Lanka won by two wickets REMAINING FIXTURE

Dec. 19-23 Second test National Stadium, Karachi (1000 a.m. local/0500 GMT) (Compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru Editing by Christian Radnedge)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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