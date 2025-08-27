Left Menu

Exterro Revolutionizes Data Risk Management with Agentic AI Innovation

Exterro has launched a significant advancement in data risk management with Exterro Intelligence, featuring Exterro Assist for Data. This platform uses agentic AI to improve data security, speed, and accuracy for legal and governance teams. It ensures unprecedented security, cost savings, and compliance with high standards.

Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 27-08-2025 11:24 IST | Created: 27-08-2025 11:24 IST
Exterro, a leader in data risk management, has unveiled Exterro Intelligence, a breakthrough innovation designed to enhance Exterro Assist for Data.

This latest advancement leverages agentic AI, optimizing processes for legal, privacy, and security teams, and offering unmatched security, speed, and cost efficiency.

Exterro Intelligence addresses key challenges in AI applications, ensuring compliance, transparency, and data control, setting industry standards for data risk management.

