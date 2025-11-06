Exterro Teams Up with AWS: A Boost for Data Management Efficiency
Exterro has joined Amazon Web Services' ISV Accelerate Program, enhancing access to its AI-powered data risk management solutions. The partnership aids organizations in regulatory compliance and data management, leveraging AWS to expand Exterro's reach and operational impact.
Exterro, a front-runner in data risk management software, is now part of the Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program. This collaboration facilitates direct connections with AWS's Sales team, streamlining the delivery of Exterro's comprehensive data solutions to enterprise clients.
Bruce Holbert, Senior Director of Channel Sales at Exterro, stated that the partnership enhances customer access to their robust data management platform. It integrates data privacy, security, and digital forensics with AWS's infrastructure, ensuring strategic benefits for managing data risks effectively.
Acceptance into the AWS ISV Accelerate Program requires stringent security and design evaluations. Exterro's inclusion signifies trusted solutions with proven excellence across various sectors. The alliance promises improved compliance and efficiency for global businesses seeking advanced data insights.
