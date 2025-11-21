BRIEF-Citi Announces CFO Transition Plans And Changes To U.S. Personal Banking Business
Citigroup Inc: * CITI ANNOUNCES CFO TRANSITION PLANS AND CHANGES TO U.S. PERSONAL BANKING BUSINESS
* CITIGROUP: TRANSITIONING ROLE OF CHIEF FINANCIAL OFFICER FROM MARK MASON TO GONZALO LUCHETTI * CITIGROUP: U.S. CONSUMER CARDS TO BECOME A STANDALONE BUSINESS LED BY PAM HABNER
* CITIGROUP - GONZALO LUCHETTI TO BECOME CFO AFTER TRANSITION * CITIGROUP - MASON TO BECOME EXECUTIVE VICE CHAIR AFTER CFO ROLE
* CITIGROUP: MARK MASON TO TRANSITION OUT OF CFO ROLE IN MARCH 2026 * CITIGROUP - RETAIL BANKING AND CITIGOLD TO INTEGRATE WITHIN WEALTH Source text: Further company coverage:
