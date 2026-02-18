Indian University Embroiled in AI Summit Scandal Over Misrepresentation
An Indian university faces backlash after presenting a Chinese-made robotic dog as its own creation at a national AI summit, sparking criticism and raising concerns about India's AI ambitions. Social media users identified the robot as China's Unitree Go2, leading to accusations of plagiarism and misrepresentation.
In a controversial incident at India's flagship AI summit, a university's staff member was found displaying a Chinese-manufactured robotic dog as its own creation, prompting backlash and discussions about India's AI integrity.
The controversy ignited when Neha Singh, a professor at Galgotias University, introduced the Unitree Go2 robot as the university's innovation. However, eagle-eyed social media users quickly recognized it as a product of China's Unitree Robotics, creating an uproar online.
Amidst allegations of plagiarism, Galgotias University denied claiming the robot as its own. Meanwhile, critics, including India's biggest opposition party, lambasted the government for the international embarrassment, overshadowing the summit intended to showcase India's AI prowess.
(With inputs from agencies.)
