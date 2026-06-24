China's emergence in frontier technologies not due to subsidies, premier says
China's Premier Li Qiang defended the country's advancements in frontier technologies, attributing its success to innovation rather than state subsidies, at a World Economic Forum summit in Dalian.
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China's Premier Li Qiang defended on Wednesday his country's emergence in frontier technologies from AI to electric vehicles, rejecting accusations it was down to state subsidies, in a speech at a World Economic Forum summit in Dalian.
The world's second-largest economy remains a global "safe haven", Li added, saying that "China's door will only open wider."
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