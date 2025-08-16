Ukrainian President Zelenskyy says he will meet Trump in Washington on Monday after Trump's summit with Putin, reports AP.
PTI | Kyiv | Updated: 16-08-2025 13:08 IST | Created: 16-08-2025 13:08 IST
