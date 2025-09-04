Left Menu

Jamaican Prime Minister Andrew Holness elected to a third term as main opposition candidate concedes, reports AP.

PTI | Kingston | Updated: 04-09-2025 09:56 IST | Created: 04-09-2025 09:56 IST
Jamaican Prime Minister Andrew Holness elected to a third term as main opposition candidate concedes, reports AP.

Jamaican Prime Minister Andrew Holness elected to a third term as main opposition candidate concedes, reports AP.

