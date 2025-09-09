ED questions BJP worker who filed petition in HC questioning Rahul Gandhi's citizenship: Officials.
PTI | New Delhi | Updated: 09-09-2025 14:28 IST | Created: 09-09-2025 14:28 IST
- Country:
- India
ED questions BJP worker who filed petition in HC questioning Rahul Gandhi's citizenship: Officials.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
High Court Drama: Kancheepuram DSP Challenges Remand in SC/ST Case
Aishwarya Rai Bachchan Battles for Personality Rights in Delhi High Court
Political Tensions Rise: Parties Boycott Vice Presidential Election
Renault's Strategic Move: Affordable EV Batteries to Rival Chinese Competition
Trump's Supreme Court Appeal Stirs Domestic Political Tensions