(Eds: Replaces word) Rs 1.85 lakh crore worth Green Hydrogen project was sanctioned to Andhra Pradesh, says BJP chief JP Nadda in Vizag rally.
PTI | Visakhapatnam | Updated: 14-09-2025 13:46 IST | Created: 14-09-2025 13:46 IST
- Country:
- India
