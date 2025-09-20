TVK's vision is to build a zero poverty Tamil Nadu, says party founder Vijay at Tiruvarur rally.
TVK's vision is to build a zero poverty Tamil Nadu, says party founder Vijay at Tiruvarur rally.
TVK chief Vijay says his party's goal is to see a Tamil Nadu without corruption.
At Tiruvarur, Vijay targets DMK's first family, says TVK's vision is to ensure no 'family dominance' in Tamil Nadu.