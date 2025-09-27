Vijay's rally: 29 brought dead, over 45 under treatment, says Health Minister Ma Subramanian.
Vijay's rally: 29 brought dead, over 45 under treatment, says Health Minister Ma Subramanian.
Advised Health Minister Ma Subramanian, district collector to render all assistance: CM Stalin on stampede-like situation in Vijay's rally.