What should not have happened has happened: TVK chief Vijay on stampede.
PTI | Chennai | Updated: 30-09-2025 15:52 IST | Created: 30-09-2025 15:52 IST
- Country:
- India
What should not have happened has happened: TVK chief Vijay on stampede.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- stampede
- TVK
- Vijay
- chief
- event
- crowd control
- safety
- incident
- criticism
- investigation
Advertisement
ALSO READ
Left Karur hastily, considering people's safety, says TVK leader Vijay.
Tragedy Strikes Karur: Stampede Claims 41 Lives at Actor Vijay's Event
Gallery Collapse Sparks Safety Concerns in Mumbai's Andheri Area
Safety Concerns Arise Over Odisha's Labour Reforms
NDA-BJP Delegation Probes Fatal Stampede: 41 Lost Lives in Tamil Event