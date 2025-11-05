Karur stampede: Indescribable anguish over death of our near and dear ones, says TVK chief Vijay at party meet near Chennai.
Vijay's TVK vs DMK: Battle for Tamil Nadu's Political Future
(Eds: Changing a word) Karur stampede: People questioning 'hasty' appointment of one member commission by TN govt: TVK chief Vijay.
People and nature standing with us, who can stop us, asks TVK chief and actor Vijay at party meet near Chennai.
Contest between DMK and TVK going to get stronger, 100 per cent win for TVK: Actor Vijay.
2026 TN Assembly polls: The contest is between only two-- TVK and DMK, says Vijay in party meet near Chennai.