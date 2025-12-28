Shafali Verma and Smriti Mandhana hit half centuries to help India score 221/2 against Sri Lanka in fourth women's T20I in Thiruvananthapuram.
PTI | Thiruvananthapuram | Updated: 28-12-2025 20:31 IST | Created: 28-12-2025 20:31 IST
