Trump rebuts Putin's claim that Ukraine carried out a drone strike on Russian president's residence, reports AP.
PTI | Aboardairforceone | Updated: 05-01-2026 06:51 IST | Created: 05-01-2026 06:51 IST
Trump rebuts Putin's claim that Ukraine carried out a drone strike on Russian president's residence, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Trump
- Putin
- Ukraine
- drone strike
- Russia
- AP
- residence
- allegation
- geopolitical
- diplomacy
ALSO READ
Trump Dismisses Claims of Alleged Ukrainian Strike on Putin's Residence
Geopolitical Waves: US Capture of Venezuelan President Shakes Oil Markets
Trump Confident Cuba's Regime Close to Collapse
Venezuela's Crossroads: After Maduro's Capture, Uncertainty Looms
Global Tensions Rise: Russia Condemns US Actions in Venezuela