BJP has become so shameless it can even admit Raavan in its fold, says Uddhav Thackeray questioning ruling party's Hindutva.
PTI | Nashik | Updated: 09-01-2026 20:55 IST | Created: 09-01-2026 20:55 IST
- India
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
