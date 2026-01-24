EC, SC must make sure no adult Indian citizen faces difficulty to qualify for voting: Amartya Sen on SIR.
PTI | Kolkata | Updated: 24-01-2026 14:17 IST | Created: 24-01-2026 14:17 IST
- Country:
- India
EC, SC must make sure no adult Indian citizen faces difficulty to qualify for voting: Amartya Sen on SIR.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Election Commission Faces SC Deadline over Voter Data Discrepancies
Election Commission Faces Uphill Battle with Supreme Court Directive
Supreme Court Faces High-Profile Cases Amid Diverse Legal Landscape
Supreme Court Demands Reports on Massive ADAG Fraud Probe
Supreme Court Intervenes in Thirupparankundram Temple Controversy