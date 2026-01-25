Tejashwi Yadav named RJD's working president at party's national executive meeting in Patna.
PTI | Patna | Updated: 25-01-2026 14:04 IST | Created: 25-01-2026 14:04 IST
Country:
- India
