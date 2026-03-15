CBSE cancels class 12 exams in Middle East region, mode for declaration of results to be announced.
PTI | New Delhi | Updated: 15-03-2026 14:10 IST | Created: 15-03-2026 14:10 IST
- Country:
- India
CBSE cancels class 12 exams in Middle East region, mode for declaration of results to be announced.
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