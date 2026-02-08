Bharat Ratna's prestige will increase if award given to Veer Savarkar: RSS chief Mohan Bhagwat in Mumbai.
PTI | Mumbai | Updated: 08-02-2026 12:53 IST | Created: 08-02-2026 12:53 IST
