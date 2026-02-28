Chief Minister Omar Abdullah announces Rs 2 crore cash reward for winning J&K Ranji team.
PTI | Srinagar | Updated: 28-02-2026 15:16 IST | Created: 28-02-2026 15:16 IST
- Country:
- India
Chief Minister Omar Abdullah announces Rs 2 crore cash reward for winning J&K Ranji team.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Jammu & Kashmir's Ranji Triumph: A Historic Moment of Unity and Pride
Jammu & Kashmir Clinch Historic Ranji Trophy Victory
Jammu & Kashmir's Historic Ranji Triumph: A Beacon for Cricket
Jammu & Kashmir's Cricket Triumph: A Historic Chapter
Historic Triumph: Jammu & Kashmir Clinch Maiden Ranji Trophy Title