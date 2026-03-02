Saudi state television says authorities temporarily shut down Ras Tanura refinery near Dammam after drone attack, reports AP.
PTI | Dubai | Updated: 02-03-2026 14:49 IST | Created: 02-03-2026 14:49 IST
Saudi state television says authorities temporarily shut down Ras Tanura refinery near Dammam after drone attack, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
India-Canada Forge Stronger Ties with Key Economic and Energy Pacts
Saudi Aramco's Ras Tanura Refinery Temporarily Shut Down
Saudi Arabia's Ras Tanura Refinery Under Siege: A New Escalation in Middle East Tensions
Drone Strikes Hit Saudi Aramco's Ras Tanura Refinery
Middle East Conflict Disrupts Key Energy Routes, Threatens Economic Stability