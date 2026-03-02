At least 6 people died in building collapse in South Africa, AP reports, quoting emergency services.
PTI | Johannesburg | Updated: 02-03-2026 21:44 IST | Created: 02-03-2026 21:44 IST
At least 6 people died in building collapse in South Africa, AP reports, quoting emergency services.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Tragedy in Nagpur: Blasts at Detonator Unit Leave 19 Dead
Tragedy in Johannesburg: Building Collapse Claims Six Lives
Tragedy Strikes Dnipropetrovsk: Commuter Train Hit by Russian Drone
Aerial Assault on Stena Imperative: Tragedy at Middle East Gulf Shipyard
Tragedy at Sea: Unmanned Boat Attack Claims Indian National’s Life