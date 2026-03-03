Saudi Arabia says US Embassy in Riyadh attacked by two drones, causing a 'limited fire', reports AP.
PTI | Dubai | Updated: 03-03-2026 06:10 IST | Created: 03-03-2026 06:10 IST
Saudi Arabia says US Embassy in Riyadh attacked by two drones, causing a 'limited fire', reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
The Mysterious Burial of El Mencho: Cartel Leader's Final Rites Amidst Military Pomp and Security Fears
U.S. Government Ends Use of Anthropic AI Products Amid Security Concerns
Melania Trump Makes History at UN Security Council Amid US-Iran Tensions
Melania Trump Makes History at UN Security Council Meeting Amid Global Tensions
Operation Roaring Lion: A Battle for Global Security