Iranian Red Crescent Society says at least 787 people in Iran have been killed in US-Israeli airstrikes in war so far, reports AP.
PTI | Dubai | Updated: 03-03-2026 14:54 IST | Created: 03-03-2026 14:54 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
