Denmark's Airspace Under Siege: Drone Activities at Aalborg Airport

Aalborg Airport in Denmark reopened its airspace after two consecutive nights of closures due to suspected drone activity. The incidents, occurring shortly after a similar closure of Copenhagen airport, have raised significant security concerns. Denmark's defense minister labeled them as hybrid attacks aiming to incite fear.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-09-2025 05:11 IST | Created: 26-09-2025 05:11 IST
Aalborg Airport's airspace was reopened early Friday after consecutive nights of closure due to suspected drone activity, according to Danish police. The airspace was shut around 11:40 p.m. local time on Thursday due to a new suspicious sighting.

This incident followed a three-hour closure on the previous evening and comes days after Denmark's main Copenhagen airport was similarly affected. The drone activity has raised European security concerns.

Denmark's defense minister referred to these drone sorties as hybrid attacks calculated to spread fear, though the perpetrators remain unidentified. Officials are contemplating invoking NATO's Article 4 for security consultations.

