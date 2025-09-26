Denmark's Airspace Under Siege: Drone Activities at Aalborg Airport
Aalborg Airport in Denmark reopened its airspace after two consecutive nights of closures due to suspected drone activity. The incidents, occurring shortly after a similar closure of Copenhagen airport, have raised significant security concerns. Denmark's defense minister labeled them as hybrid attacks aiming to incite fear.
Aalborg Airport's airspace was reopened early Friday after consecutive nights of closure due to suspected drone activity, according to Danish police. The airspace was shut around 11:40 p.m. local time on Thursday due to a new suspicious sighting.
This incident followed a three-hour closure on the previous evening and comes days after Denmark's main Copenhagen airport was similarly affected. The drone activity has raised European security concerns.
Denmark's defense minister referred to these drone sorties as hybrid attacks calculated to spread fear, though the perpetrators remain unidentified. Officials are contemplating invoking NATO's Article 4 for security consultations.
ALSO READ
Trump's Executive Order Drives TikTok's Americanization Amid Security Concerns
Russia's Foreign Minister Accuses NATO and EU of Waging War via Ukraine
Merz Calls for NATO's Firm Stance Against Airspace Violations
NATO & Denmark Unite for Airport Security
Rheinmetall's Strategic Ammunition Expansion for NATO