Left Menu

Cipla's Strategic Acquisition of Inzpera Healthscience

Cipla has announced a definitive agreement to acquire Inzpera Healthscience, a Mumbai-based firm specializing in pediatric pharmaceutical and wellness products, for approximately Rs 111 crore. The acquisition aims to integrate Inzpera's product portfolio with Cipla's distribution strength, enhancing growth and scalability prospects.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 03-11-2025 19:32 IST | Created: 03-11-2025 19:32 IST
Cipla's Strategic Acquisition of Inzpera Healthscience
  • Country:
  • India

Pharmaceutical giant Cipla has announced it will acquire the entirety of Inzpera Healthscience, a Mumbai-based company specializing in pediatric pharmaceutical and wellness products, for around Rs 111 crore.

Cipla revealed in a regulatory filing that it has signed definitive agreements to gain full control of Inzpera. This acquisition is set to enhance Cipla's product range and market penetration, particularly in the pediatric segment.

Inzpera, established in 2016, is valued at approximately Rs 120 crore. The deal's structure includes equity shares and non-convertible redeemable preference shares, with Cipla accounting for necessary working capital adjustments.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Forever Young Triumphs: Japan's Iconic Breeders' Cup Win

Forever Young Triumphs: Japan's Iconic Breeders' Cup Win

 Global
2
New Zealand's Strategic Comeback Stuns Ireland in Chicago

New Zealand's Strategic Comeback Stuns Ireland in Chicago

 Global
3
Unraveling the Intent: Explosion Rocks Harvard Medical School

Unraveling the Intent: Explosion Rocks Harvard Medical School

 United States
4
Iga Swiatek Shines at WTA Finals with Dominant Start

Iga Swiatek Shines at WTA Finals with Dominant Start

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Dynamic Water Systems: The URCA Model’s Blueprint for Resilient Coastal Cities

Balancing Food, Water, and Ecology: Sustainable Farming in China’s Sanjiang Plain

The Great Tobacco Deception: UNDP–WHO Report Exposes Lies Fueling a Global Epidemic

How Smart Fiscal Policies Can Turn Growth into Real Social and Economic Inclusion

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025