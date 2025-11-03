Cipla's Strategic Acquisition of Inzpera Healthscience
Cipla has announced a definitive agreement to acquire Inzpera Healthscience, a Mumbai-based firm specializing in pediatric pharmaceutical and wellness products, for approximately Rs 111 crore. The acquisition aims to integrate Inzpera's product portfolio with Cipla's distribution strength, enhancing growth and scalability prospects.
- Country:
- India
Pharmaceutical giant Cipla has announced it will acquire the entirety of Inzpera Healthscience, a Mumbai-based company specializing in pediatric pharmaceutical and wellness products, for around Rs 111 crore.
Cipla revealed in a regulatory filing that it has signed definitive agreements to gain full control of Inzpera. This acquisition is set to enhance Cipla's product range and market penetration, particularly in the pediatric segment.
Inzpera, established in 2016, is valued at approximately Rs 120 crore. The deal's structure includes equity shares and non-convertible redeemable preference shares, with Cipla accounting for necessary working capital adjustments.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Navigating Challenges: Bank of Baroda's Strategic Moves Amid Geopolitical Flux
Technical Glitch Disrupts Mumbai Metro Line 1 During Evening Rush
Monk's Hunger Strike Sparks Debate Over Mumbai's Historic Pigeon Feeding Site
Tragedy in Mumbai: Hostage Drama Ends in Fatal Shootout
Mumbai Airport to Undergo Six-Hour Shutdown for Crucial Runway Maintenance