India Set for Semiconductor Manufacturing Boom by 2026
India is ramping up its semiconductor chip production with four companies starting commercial manufacturing in 2026. The move signifies a major step towards technological self-reliance. Firms such as Micron and Tata Electronics are showing strong progress, while global interest from Taiwan, Japan, and South Korea underscores growing confidence in India's capabilities.
In a significant development for India's technologic capabilities, Union Minister for Electronics and IT, Ashwini Vaishnaw, announced on Friday that four companies will commence commercial semiconductor chip manufacturing by 2026. Key players including Micron, CG Power, Kaynes Technology, and Tata Electronics are leading this charge, marking a milestone in India's quest for self-reliance in critical technology sectors. The announcement has sparked considerable interest from semiconductor powerhouses such as Taiwan, Japan, and South Korea, eager to engage with India's growing semiconductor ecosystem.
Minister Vaishnaw highlighted that several companies, including CG Power and Kaynes Technology, who initiated pilot production last year, are poised to transition to commercial operations first. Moreover, Micron's facility has already entered pilot production, following a similar trajectory. Tata Electronics aims to kickstart its production in Assam by mid-2026, with an escalation to full-scale manufacturing expected by year-end. The minister underlined the profound interest from major semiconductor-producing nations, describing it as both "immense and huge."
Semiconductors are pivotal to modern technology, powering critical systems across sectors such as healthcare, transportation, and defense. With digitalization and automation accelerating globally, these tiny components are crucial for economic security and strategic independence. The Indian government's strategic approval of new semiconductor units, totaling over Rs 1.60 lakh crore in investments across six states, underscores its commitment to bolstering domestic production. This initiative is complemented by the newly structured Design Linked Incentive (DLI 2.0) scheme, ensuring taxpayer funds drive long-term growth. Companies are progressing from advanced two-nanometre designs, solidifying India's role on the global semiconductor stage.