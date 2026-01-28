Left Menu

French Finance Minister Calls for Transparency from Capgemini on ICE Contract

France's Finance Minister has urged Capgemini to provide clarity on a contract with US ICE following concerns about the agency's role in Trump's immigration policies. The contract, managed by Capgemini's subsidiary, has raised questions around transparency and governance, compelling a review by its independent board.

France's Finance Minister has called upon tech giant Capgemini to disclose details about its contract with US Immigration and Customs Enforcement. This plea for transparency comes amid growing scrutiny over ICE's enforcement of former President Trump's immigration crackdown.

Capgemini's involvement became publicly known when CEO Aiman Ezzat admitted to recently learning about the contract through its subsidiary, Capgemini Government Solutions (CGS). The subsidiary operates under a distinct governance structure to manage classified federal work.

The finance minister, Roland Lescure, expressed skepticism about the company's claim of unawareness, stressing the necessity for accountability at all levels of its operations. The issue draws attention to the broader debate over corporate responsibility in government contracts.

