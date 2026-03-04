Left Menu

Travel Chaos: Middle East Conflict Grounds 34 Flights at Bengaluru Airport

The Kempegowda International Airport in Bengaluru faced disruption as 34 international flights were cancelled due to Middle East conflict-induced airspace restrictions. Passenger assistance has been prioritized with a help desk and amenities, ensuring communication and support for travelers amid the chaos.

Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 04-03-2026 14:40 IST | Created: 04-03-2026 14:40 IST
Travel Chaos: Middle East Conflict Grounds 34 Flights at Bengaluru Airport
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

The Middle East conflict has caused significant disruptions at Bengaluru's Kempegowda International Airport, leading to the cancellation of 34 international flights on Wednesday. According to officials, 18 arrivals and 16 departures were affected by airspace restrictions implemented until 23:59 hrs on March 4.

The cancellations primarily impact flights connecting Bengaluru with key cities in West Asia, including Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Dammam, Dubai, and Doha. To handle the situation, Bangalore International Airport Limited (BIAL) has established a help desk at the kerbside of terminal 2 to address passenger inquiries and provide necessary on-ground assistance.

BIAL's help desk is tasked with coordinating ground transport, facilitating emergency services, and managing general queries until airline representatives arrive. In addition, passengers are being offered amenities such as chairs, drinking water, snacks, medical assistance, sanitary pads, charging stations, and wheelchairs upon request.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Kerala's Challenges: Gold Heist, Women's Entry to Sabarimala, and Health Sector Struggles

Kerala's Challenges: Gold Heist, Women's Entry to Sabarimala, and Health Sec...

 India
2
Controversial Appeal: Yoon Suk Yeol Battles Legal Verdicts

Controversial Appeal: Yoon Suk Yeol Battles Legal Verdicts

 South Korea
3
UK's Tactical Response: Repatriation and Reinforcement Amid Middle East Tensions

UK's Tactical Response: Repatriation and Reinforcement Amid Middle East Tens...

 United Kingdom
4
BJP Challenges Opposition's Misinformation on Fuel Crisis

BJP Challenges Opposition's Misinformation on Fuel Crisis

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Can Mozambique Revive Growth and Deliver Jobs for Its Young Population?

Can AI Judge Economic Risk? IMF Tests GPT on Global Surveillance Reports

Slovakia Moves Toward Sustainable Well-Being Over Pure Economic Growth

Mexico’s Semiconductor Strategy: Seizing Opportunity in a Shifting Global Order

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026