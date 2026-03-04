Travel Chaos: Middle East Conflict Grounds 34 Flights at Bengaluru Airport
The Kempegowda International Airport in Bengaluru faced disruption as 34 international flights were cancelled due to Middle East conflict-induced airspace restrictions. Passenger assistance has been prioritized with a help desk and amenities, ensuring communication and support for travelers amid the chaos.
- Country:
- India
The Middle East conflict has caused significant disruptions at Bengaluru's Kempegowda International Airport, leading to the cancellation of 34 international flights on Wednesday. According to officials, 18 arrivals and 16 departures were affected by airspace restrictions implemented until 23:59 hrs on March 4.
The cancellations primarily impact flights connecting Bengaluru with key cities in West Asia, including Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Dammam, Dubai, and Doha. To handle the situation, Bangalore International Airport Limited (BIAL) has established a help desk at the kerbside of terminal 2 to address passenger inquiries and provide necessary on-ground assistance.
BIAL's help desk is tasked with coordinating ground transport, facilitating emergency services, and managing general queries until airline representatives arrive. In addition, passengers are being offered amenities such as chairs, drinking water, snacks, medical assistance, sanitary pads, charging stations, and wheelchairs upon request.
(With inputs from agencies.)