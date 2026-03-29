Left Menu

E-Commerce Duty Dilemma: WTO's Decisive Day Looms

Countries are at odds over extending the WTO's e-commerce customs duties moratorium at the 14th Ministerial Conference. The U.S. wants a longer extension, while India opposes, citing concerns over lost tariff revenue from rising digital imports. The decision impacts global digital businesses like Amazon and Netflix.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 29-03-2026 22:39 IST | Created: 29-03-2026 22:39 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

On the concluding day of the 14th Ministerial Conference in Yaounde, Cameroon, member countries of the World Trade Organisation (WTO) are striving to resolve disagreements concerning the extension of a moratorium on e-commerce customs duties, according to insiders.

The U.S. advocates for a prolonged extension, contrasting with countries seeking a shorter period or those opposing further extensions altogether, like India. The current moratorium on digital customs duties, initiated in 1998, is nearing its end, with significant financial implications for developing nations.

The deadlock has substantial repercussions for major digital companies, such as Amazon and Netflix, amidst rising profits and expanding digital imports. The ability of national governments to levy tariffs and boost revenues remains constrained, stirring concerns and debates among member nations.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026