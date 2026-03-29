E-Commerce Duty Dilemma: WTO's Decisive Day Looms
Countries are at odds over extending the WTO's e-commerce customs duties moratorium at the 14th Ministerial Conference. The U.S. wants a longer extension, while India opposes, citing concerns over lost tariff revenue from rising digital imports. The decision impacts global digital businesses like Amazon and Netflix.
On the concluding day of the 14th Ministerial Conference in Yaounde, Cameroon, member countries of the World Trade Organisation (WTO) are striving to resolve disagreements concerning the extension of a moratorium on e-commerce customs duties, according to insiders.
The U.S. advocates for a prolonged extension, contrasting with countries seeking a shorter period or those opposing further extensions altogether, like India. The current moratorium on digital customs duties, initiated in 1998, is nearing its end, with significant financial implications for developing nations.
The deadlock has substantial repercussions for major digital companies, such as Amazon and Netflix, amidst rising profits and expanding digital imports. The ability of national governments to levy tariffs and boost revenues remains constrained, stirring concerns and debates among member nations.
(With inputs from agencies.)
