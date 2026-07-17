Policybazaar Revolutionizes Term Insurance Claims with Over ₹3,016 Crore Facilitated Since 2018

Policybazaar has processed over ₹3,016 crore in term insurance claims since 2018, bolstering trust in digital-first claims assistance. This achievement underscores the importance of simplified and transparent claims processes, supported by advanced technology. Policybazaar's reach extends across India, helping families financially during critical times caused by health-related events.

Devdiscourse News Desk | Gurugram (Haryana) | Updated: 17-07-2026 20:20 IST | Created: 17-07-2026 20:20 IST
Policybazaar Revolutionizes Term Insurance Claims with Over ₹3,016 Crore Facilitated Since 2018
₹3,016 crore paid in term insurance claims to Policybazaar customers since 2018. Image Credit: ANI

Gurugram: In a landmark achievement signaling the effectiveness of digital insurance solutions, Policybazaar has facilitated over ₹3,016 crore worth of term insurance claims since 2018. As one of India's leading digital insurance marketplaces, Policybazaar demonstrates the vital role of technology in delivering financial protection to families, especially where term insurance remains underpenetrated.

The impressive milestone highlights Policybazaar's efforts to make the insurance claims process more efficient and humane. The platform's technology-driven ecosystem utilizes real-time data, APIs, and AI-powered workflows, ensuring swift coordination between stakeholders and significantly reducing claims processing times. This has been pivotal in gaining consumer confidence and trust in term insurance amidst low market penetration.

With a support network spanning 32 States and Union Territories across 601 cities, Policybazaar's comprehensive claims assistance has unveiled key trends, such as heart conditions being the leading cause of claims. The company's approach includes zero-cost advocacy, documentation support, and 24/7 assistance, reaffirming its commitment to simplifying complex insurance processes for customers nationwide.

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