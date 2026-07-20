Demetra Strengthens Grain Transportation Fleet Amid Strategic Acquisitions
Demetra structures purchased a grain shipping company from billionaire Vladimir Lisin amidst sanctions affecting shipping routes. While Demetra denies acquiring such assets, negotiations concluded before restrictions on maritime navigation at strategic passages. Demetra's logistical expansion in Russian agricultural exports continues to target global markets.
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- Russia
Grain logistics stronghold Demetra acquired a shipping company specializing in grain transportation from Russian billionaire Vladimir Lisin, amidst a backdrop of shipping restrictions, insiders reveal.
The acquisition comes as Demetra-Holding, which denies the purchase, strategically expands in the agricultural logistics sector while pursuing global market distribution.
Furthermore, Demetra's ownership details remain undisclosed, aligning with its continued market consolidation through vertical integration, supported by sanctioned entities and a strategic pivot by Russian state bank VTB.