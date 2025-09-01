Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath: A Catalyst for Education Advocacy
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath met five-year-old Mayra and ensured her school admission during a 'Janata Darshan' event. Adityanath's swift action has previously benefited many, including students Vachi and Pankhuri, highlighting his commitment to educational support.
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has once again emerged as an advocate for education, personally ensuring a school admission during the latest 'Janata Darshan' in Lucknow.
On Monday, Mayra, a five-year-old from Kanpur, received both a chocolate and the assurance of school admission after meeting Adityanath, who quickly instructed relevant officials to expedite her entry into education.
This incident follows a pattern of similar interventions, with past cases like those of Vachi from Moradabad and Pankhuri from Gorakhpur, underscoring Adityanath's ongoing dedication to resolving educational barriers.
